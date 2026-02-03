Lista A senza problemi, lista Uefa entro il 5 e con soli tre cambi
Chiuso il mercato invernale ieri oggi le squadre di serie A devono depositare la lista dei 25 mentre quella Uefa andrà depositata entro il 5. Se quella per il campionato non desta particolare problemi perché non ha paletti nei cambi (se non legato ai 4+4 tra italiani e vivaio), tanto che la Fiorentina non la pubblicherà neanche visto che tutti i nuovi troveranno posto, sarà quella per la Conference a creare invece un po' di "imbarazzo" nell'allenatore che si troverà a poter sostituire solo tre giocatori dalla lista precedente e dunque tre dei sei nuovi acquisti (considerando anche il rientro di Christensen) anche se da questa lista sono già 5 i posti lasciati liberi, più resta in dubbio Sabiri ormai fuori rosa, e dunque il problema è solo su chi introdurre dei nuovi. Volendo Lamptey può essere reinserito come uomo in più ma solo al posto di Kouame che lo aveva sostituito per infortunio. Lo scorso anno Palladino si era preso fino all'ultimo minuto proprio per comunicare personalente agli esclusi la sofferta decisione, vedremo Vanoli se avrà le idee più chiare. Intanto ecco un riassunto
LISTA UEFA A PRODOTTA IL 2 SETTEMBRE (Tra parentesi chi è stato ceduto)
De Gea
Dodo
(Dzeko)
Fagioli
Fazzini
Gosens
Gudmundsson
Kean
Kospo
Lamptey (sostituito poi da Kouame e volendo può essere reintegrato ma solo al suo posto, come cambio extra)
Lezzerini
Mandragora
(Mari Villar)
Ndour
(Nicolussi Caviglia)
Parisi
Piccoli
Pongracic
Ranieri
(Richardson)
Sabiri
(Sohm)
Viti
LISTA B (Under)
Braschi
Comuzzo
Fortini
Kouadio
Leonardelli
(Martinelli)
NUOVI ACQUISTI TRA CUI SCEGLIERE I TRE
Christensen (rientrato dal prestito)
Solomon
Brescianini
Harrison
Fabbian
Rugani
