FirenzeViola Lista A senza problemi, lista Uefa entro il 5 e con soli tre cambi

Chiuso il mercato invernale ieri oggi le squadre di serie A devono depositare la lista dei 25 mentre quella Uefa andrà depositata entro il 5. Se quella per il campionato non desta particolare problemi perché non ha paletti nei cambi (se non legato ai 4+4 tra italiani e vivaio), tanto che la Fiorentina non la pubblicherà neanche visto che tutti i nuovi troveranno posto, sarà quella per la Conference a creare invece un po' di "imbarazzo" nell'allenatore che si troverà a poter sostituire solo tre giocatori dalla lista precedente e dunque tre dei sei nuovi acquisti (considerando anche il rientro di Christensen) anche se da questa lista sono già 5 i posti lasciati liberi, più resta in dubbio Sabiri ormai fuori rosa, e dunque il problema è solo su chi introdurre dei nuovi. Volendo Lamptey può essere reinserito come uomo in più ma solo al posto di Kouame che lo aveva sostituito per infortunio. Lo scorso anno Palladino si era preso fino all'ultimo minuto proprio per comunicare personalente agli esclusi la sofferta decisione, vedremo Vanoli se avrà le idee più chiare. Intanto ecco un riassunto

LISTA UEFA A PRODOTTA IL 2 SETTEMBRE (Tra parentesi chi è stato ceduto)

De Gea

Dodo

(Dzeko)

Fagioli

Fazzini

Gosens

Gudmundsson

Kean

Kospo

Lamptey (sostituito poi da Kouame e volendo può essere reintegrato ma solo al suo posto, come cambio extra)

Lezzerini

Mandragora

(Mari Villar)

Ndour

(Nicolussi Caviglia)

Parisi

Piccoli

Pongracic

Ranieri

(Richardson)

Sabiri

(Sohm)

Viti

LISTA B (Under)

Braschi

Comuzzo

Fortini

Kouadio

Leonardelli

(Martinelli)

NUOVI ACQUISTI TRA CUI SCEGLIERE I TRE

Christensen (rientrato dal prestito)

Solomon

Brescianini

Harrison

Fabbian

Rugani



