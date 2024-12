SERIE A, Atalanta-Empoli: le formazioni ufficiali del match

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria ieri contro il Genoa il Napoli ha superato l'Atalanta e per un notte è tornato da solo in vetta alla classifica di Serie A. Oggi però i bergamaschi hanno l'occasione di riprendersi il primo posto. Alle 18:00 infatti al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida tra Atalanta e Empoli. I nerazzurri, reduci dal successo per 6-1 in Coppa Italia contro il Cesena, vanno a caccia dell'undicesima vittoria consecutiva in Serie A. Dall'altra parte l'Empoli proverà a ripartire dopo l'eurogol di Adams e la sconfitta contro il Torino di nove giorni fa. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: Roberto D'Aversa