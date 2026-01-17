Social
Pietro Barone su Commisso: "Scomparsa prematura di un grande uomo"
FirenzeViola.it
Pietro Barone, figlio di Joe Barone, ex amministratore delegato della Fiorentina scomparso nel marzo del 2024, ha voluto ricordare il presidente viola Rocco Commisso attraverso alcune storie Instagram. "Che tragedia vedere due grandi uomini vivere appieno i loro ultimi anni di vita per poi essere interrotti così prematuramente. Condoglianze alla famiglia Commisso". Questo il messaggio a contorno di alcune sue foto con Commisso a cui poi ha fatto seguito un video che ritrae il patron viola intento a suonare il pianoforte.
