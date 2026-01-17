La famiglia Lamioni ricorda Commisso: "Un punto di riferimento per il calcio italiano"

Giovanni Lamioni, presidente del Grosseto e uno dei principali sponsor della Fiorentina con la "Lamioni Holding", è intervenuto con una nota ufficiale per esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Questa il comunicato: "Lamioni Holding, attraverso la proprietà, la famiglia Lamioni, esprime il più profondo e sincero cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, uomo di straordinario valore umano e imprenditoriale, esempio autentico di passione, dedizione e amore incondizionato per il calcio. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento non solo per la ACF Fiorentina, ma per l’intero movimento calcistico italiano, lasciando un segno indelebile fatto di visione, rispetto e profondo attaccamento ai colori viola.

US Grosseto 1912 si stringe con commossa partecipazione alla famiglia Commisso, alla società Fiorentina e a tutta la comunità viola. “Ciao Rocco”."