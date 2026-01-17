Roma, Bailey non convocato per il Torino per "un'indisposizione"

Al centro di numerose voci di mercato e accostato anche alla Fiorentina negli scorsi giorni, l'esterno della Roma Leon Bailey non è partito per la trasferta di Torino a causa di un'indisposizione dell’ultimo momento. Secondo quanto riporta TMW, il giamaicano non prenderà dunque parte alla sfida contro i granata e resta un giocatore in uscita per Gasperini che per ora non vuole contare su di lui.