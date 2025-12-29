Serie A, alle 20:45 c'è Roma-Genoa: le formazioni ufficiali della sfida

Serie A, alle 20:45 c'è Roma-Genoa: le formazioni ufficiali della sfidaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Il posticipo tra Roma e Genoa chiuderà la diciassettesima giornata di campionato. Di seguito le formazioni ufficiali della partita, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 20:45.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha. All.: De Rossi.