Gautieri sulla Fiorentina: "Problemi caratteriali, manca personalità"FirenzeViola.it
Carmine Gautieri, ex centrocampista, ha parlato a TMW della situazione della Fiorentina: “La squadra viola è difficile da leggere. Alterna grandi vittorie a sconfitte inaspettate, e questo evidenzia problemi caratteriali. La squadra non è stata costruita male, ma mancano giocatori di personalità. A gennaio serviranno innesti importanti per affrontare la pressione della città”.