Gianni Infantino: "Ecco la nostra proposta per cambiare il fuorigioco"

vedi letture

Gianni Infantino, presidente FIFA, ha annunciato la volontà di cambiare la regola del fuorigioco. Ecco le sue dichiarazioni al World Sport Summit a Dubai: “Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni - le parole riportate da gazzetta.it - imponendo all'attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro sarà davanti per essere in fuorigioco", ha sottolineato Infantino.

L'idea è quella di definire fuorigioco solo quando l'attaccante è completamente avanti al difensore. "Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - ha aggiunto Infantino - E' importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".