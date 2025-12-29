Gianni Infantino: "Ecco la nostra proposta per cambiare il fuorigioco"
Gianni Infantino, presidente FIFA, ha annunciato la volontà di cambiare la regola del fuorigioco. Ecco le sue dichiarazioni al World Sport Summit a Dubai: “Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni - le parole riportate da gazzetta.it - imponendo all'attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro sarà davanti per essere in fuorigioco", ha sottolineato Infantino.
L'idea è quella di definire fuorigioco solo quando l'attaccante è completamente avanti al difensore. "Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - ha aggiunto Infantino - E' importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".
