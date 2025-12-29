Massimo Bonanni: "Viola? Con questi giocatori si fa dura la salvezza"

Così l'ex calciatore, Massimo Bonanni, sulla Fiorentina: "La situazione è molto difficile e ad oggi la società deve entrare nella mentalità che a gennaio si debba cambiare molto. Con questi giocatori ad oggi è difficile arrivare alla salvezza. Servono calciatori che abbiano esperienza in questo tipo di situazioni. Siamo a fine dicembre e la Fiorentina ha fatto solo nove punti, serve un piccolo miracolo".