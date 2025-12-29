Paratici, dal viola al viola: il Tottenham presenta la terza maglia '26-'27

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 18:56Primo Piano
di Redazione FV

Fabio Paratici nei prossimi giorni diventerà a tutti gli effetti un nuovo dirigente della Fiorentina. Ma fino all’annuncio ufficiale sarà un dipendente del Tottenham: non a caso è stato avvistato allo stadio nell’ultimo match disputato dagli Spurs contro il Crystal Palace.

In tutto questo i londinesi hanno presentato la terza maglia da gioco del 2026-2027, che sarà proprio di colore viola… Come la Fiorentina. Questa l’immagine diffusa dal Tottenham sui propri canali social: