Restyling Franchi, ass. Perini: "Costerà 265 milioni. Acf? Vi aggiorneremo"
FirenzeViola.it
L’assessore allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, ha confermato, durante il ‘question time’ in consiglio comunale, che i costi per il restyling dello stadio Artemio Franchi ammonteranno a 265 milioni: "Siamo nella fase del primo lotto dei lavori e la contrattualizzazione del secondo lotto non c'è. Quando ci sarà, ci sarà anche il dettaglio del cronoprogramma del secondo lotto".
E sui possibili finanziamenti della Fiorentina per il completamento dei lavori: "Come ha risposto anche la sindaca Funaro in un'intervista di qualche giorno fa, quando ci saranno delle novità, ve le faremo sicuramente sapere”.
Pubblicità
News
Commisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolladi Mario Tenerani
Le più lette
1 Commisso, lei non vuole bene alla Fiorentina. E anche chi non si dimette è contro Firenze. Paratici ok, ma solo se ha totale autonomia. Tifosi traditi da una squadra di pastafrolla
3 Fiducia in Vanoli, ma pronte due alternative. Becao nome valido per la difesa: le ultime di mercato
Copertina
Tommaso LoretoL’Udinese un’illusione, Parma la dura realtà: questa Viola è da serie B. I confronti interni una presa in giro, la lentezza sull’affare Paratici una costante. Almeno gli garantiranno piena autonomia?
Alberto PolverosiI 10 comandamenti per la Fiorentina: non pensare di aver già iniziato la rimonta e santificare ogni tanto la tua partita. Parma diventa decisiva per capire se il 5-1 sull’Udinese è tutta farina del suo sacco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com