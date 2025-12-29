Restyling Franchi, ass. Perini: "Costerà 265 milioni. Acf? Vi aggiorneremo"

L’assessore allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, ha confermato, durante il ‘question time’ in consiglio comunale, che i costi per il restyling dello stadio Artemio Franchi ammonteranno a 265 milioni: "Siamo nella fase del primo lotto dei lavori e la contrattualizzazione del secondo lotto non c'è. Quando ci sarà, ci sarà anche il dettaglio del cronoprogramma del secondo lotto".

E sui possibili finanziamenti della Fiorentina per il completamento dei lavori: "Come ha risposto anche la sindaca Funaro in un'intervista di qualche giorno fa, quando ci saranno delle novità, ve le faremo sicuramente sapere”.