Juventus, la trattativa per il rinnovo di McKennie si è congelata: il punto

Weston McKennie in rotta con la Juventus. Il centrocampista, accostato alla Fiorentina nei mesi scorsi, è in scadenza coi bianconeri a giugno 2026 e non sembra poter rinnovare il suo contratto. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Matteo Moretto, le parti avevano raggiungo un accordo verbale ma adesso l’orientamento è cambiato: la trattativa si è fermata e congelata per via delle commissioni.