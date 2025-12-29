Non solo Samardzic, Sky: "La Fiorentina sonda anche Marco Brescianini"

vedi letture

Non solo Lazar Samardzic. Come riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha sondato un altro giocatore dell’Atalanta: si tratta di Marco Brescianini per il quale i viola hanno chiesto informazioni. Il classe 2000 piace anche alla Lazio, ed era già stato accostato ai viola diversi mesi fa. La società di Commisso sta cercando un rinforzo per il centrocampo, adesso nella lista è tornato anche il nome di Brescianini.