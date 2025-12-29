Argentinos Juniors, il tecnico Diez: "Ho parlato con Infantino, è carico"

Nicolas Diez, allenatore dell’Argentinos Juniors, ha parlato del prossimo arrivo di Gino Infantino dalla Fiorentina: “Ho parlato con il ragazzo, mi ha detto che ha voglia di venire qui, è un giocatore tecnico che può darci qualità. Vuole trovare continuità per rimettersi in carreggiata, siamo felici che venga. Speriamo che vada tutto bene”.