Il Nizza cambia allenatore: via Haise, ritorna Claude Puel

vedi letture

(ANSA) - NIZZA, 29 DIC - Claude Puel è il nuovo allenatore del Nizza "fino a fine stagione". Succede a Franck Haise, ha annunciato il club. Dopo aver allenato il Nizza dal 2012 al 2016, Puel "inizia oggi la sua missione prioritaria per migliorare le prestazioni della squadra", in crisi da diverse settimane, ha dichiarato il club. "Allenatore esperto con una conoscenza approfondita del club", Puel sarà affiancato da Julien Sablé e Cédric Varrault come vice e da Stéphane Cassard come preparatore dei portieri. La prossima partita del Nizza è in casa contro lo Strasburgo sabato (ore 19:00) per la 17ma giornata di Ligue 1.

La serie di nove sconfitte consecutive - un record per il club - si è interrotta il 21 dicembre in Coppa di Francia contro il Saint-Étienne (2-1). La crisi si è estesa anche fuori dal campo, in seguito agli incidenti di fine novembre, quando un gruppo di tifosi ha aggredito i giocatori, lo staff di Franck Haise e la dirigenza. Quasi 200 ultras si sono radunati fuori dal centro di allenamento per esprimere la loro rabbia nei confronti dei giocatori e della dirigenza del Nizza, appena tornati da una partita persa a Lorient. (ANSA).