Serie A, alle 12:30 Udinese-Cagliari: ecco le formazioni ufficiali del match

vedi letture

La domenica di Serie A si apre alle 12.30 con la sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e Cagliari. Reduci da due sconfitte consecutive in campionato, intervallate dal successo in Coppa Italia contro il Palermo, i bianconeri vanno alla ricerca di un successo che in Serie A manca dal 14 settembre contro il Pisa. In classifica la formazione di Rujaic è 12° con 7 punti, gli stessi del Cagliari che nel lunch match di oggi proverà a ripartire dopo la sconfitta di sabato scorso contro l'Inter. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Venuti, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Palma, Buksa,Ehizibue, Ekkelenkamp, Zemura, Miller, Modesto. Allenatore: Kosta Runjaic

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Luperto, Adopo, Kilicsoy, Di Pardo, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo. Allenatore: Fabio Pisacane.