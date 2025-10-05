Con la Roma serve solo la vittoria, Pioli a specchio: Gud e Fazzini dietro Kean

Non sarà una sfida decisiva o un bivio della stagione, siamo ancora all'inizio, ma è chiaro a tutti l'importanza che può avere sul cammino della Fiorentina la sfida in programma al Franchi questo pomeriggio contro la Roma. I viola, 17° in classifica con zero vittorie e solo tre punti conquistati in campionato, non possono permettersi passi falsi. Perdere significherebbe vivere i prossimi 15 giorni di pausa nazionali con il magone e con le immancabili voci sulla posizione in bilico di Stefano Pioli. Detto che la Fiorentina ha più volte ribadito la sua fiducia al tecnico parmense è chiaro come le alte aspettative di inizio stagione per adesso siano state disattese.

A Firenze arriva una Roma prima in classifica e che può vantare la miglior difesa della Serie A con un solo gol subito nelle prime cinque giornate. Considerando le grandi difficoltà dei viola a segnare avversario peggiore non poteva capitare. Stefano Pioli dovrebbe schierarsi a specchio rispetto alla formazione di Gasperini, che avrà di nuovo a disposizione Dybala, con Gudmundsson e Fazzini che agiranno alle spalle di Moise Kean. In difesa confermati Pongracic, Marì e Ranieri davanti a De Gea, mentre in mediana ci saranno Nicolussi Caviglia e Mandragora. Sulle corsie esterne Dodo e Gosens se la vedranno rispettivamente con Rensh e Wesley.