Fiorentina-Roma, sarà la partita di Bove: una gara speciale sognando il ritorno

Da circa un anno e per sempre Fiorentina-Roma sarà la gara di Edoardo Bove. L'ex centrocampista gigliato in questo momento ogni volta che vede una partita dentro di sé prova dolore, speranza, illusione e consapevolezza. Un sentimento che, come scrive il Corriere Fiorentino, sicuramente questo pomeriggio sarà amplificato dalle due squadre che scenderanno in campo, i viola e i giallorossi. E forse proprio per questo Bove ha preferito non essere presente al Franchi ma restare a casa e vedersi il match in televisione. Dura capire anche per chi farà il tifo. Da una parte la squadra per cui ha sempre fatto il tifo, la città in cui è nato e cresciuto, dall'altra invece la famiglia in cui, parole sue al Corriere dello Sport, "è rinato due volte".

Adesso però Bove aspetta un'altra rinascita, quella relativa al ritorno in campo con gli scarpini ai piedi. Un percorso lungo e complicato, fatto di pareri medici e controlli. Un percorso in cui Bove ha bisogno di ottenere ogni rassicurazione medica e il definitivo ok per poter essere tesserabile in uno di quei paesi, come Germania e Inghilterra, dove i regolamenti gli permetterebbero di giocare. Visto che il suo percordo riabilitativo ancora non è stato completato in estate non ha potuto neanche ricevere offerte. In futuro, magari a gennaio, chissà.