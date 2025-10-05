Bologna-Pisa, le formazioni ufficiali: Italiano lanca Dallinga titolare, ok Odegaard

Bologna-Pisa, le formazioni ufficiali: Italiano lanca Dallinga titolare, ok Odegaard
Oggi alle 14:17
Il programma della 6^ giornata di Serie A prosegue nel pomeriggio con Bologna-Pisa, oltre a Fiorentina-Roma. Di seguito le formazioni ufficiali: 

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odegaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano

Pisa (3-5-2): Semper; Bonfanti, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Marin, Akinsanmiro, Vural, Leris; Nzola, Tramoni. All. Gilardino 