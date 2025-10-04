Serie A: risultati, classifica aggiornata e programma della domenica

La sesta giornata di serie A è iniziata venerdì sera con la vittoria del Sassuolo a Verona e si concluderà domani sera, con lo scontro al vertice Juventus-Milan, poi se ne riparlerà nel week end del 19 ottobre (quando la Fiorentina sarà a Milano) visti gli impegni delle Nazionali e la conseguente sosta fino a quella data. Oggi intanto grande passo avanti dell'Inter che ha agganciato in vetta le tre squadre a quota 12, ossia Milan, Napoli e Roma di scena però domani. L'Atalanta invece pareggia in casa e perde una grande occasione. Domani altre 5 gare che definiranno la classifica in testa e in coda dove ha fatto un bel colpo il Lecce. Alle 15 sfida interessante anche al Franchi, con la Fiorentina invischiata nella zona retrocessione con tre punti al pari del Verona, dietro ci sono solo Pisa e Genoa (attese da due trasferte impegnative).

Risultati

Verona-Sassuolo 0-1

Lazio-Torino 3-3

Parma-Lecce 0-1

Inter-Cremonese 4-1

Atalanta-Como 1-1

Partite di domani

12.30 Udinese-Cagliari

15 Bologna-Pisa

15 Fiorentina-Roma

18 Napoli-Genoa

20.45 Juventus-Milan

Classifica parziale

Milan 12 (5)

Napoli 12 (5)

Roma 12 (5)

Inter 12 (6)

Juventus 11 (5)

Atalanta 10 (6)

Cremonese 9 (6)

Sassuolo 9 (6)

Como 9 (6)

Bologna 7 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Lazio 7 (6)

Parma 5 (5)

Lecce 5 (6)

Torino 5 (6)

Fiorentina 3 (5)

Verona 3 (6)

Pisa 2 (5)

Genoa 2 (5)