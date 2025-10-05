Fiorentina, sesta squadra della Serie A 24/25 per numero di tifosi: oltre 700mila

Prendendo i dati emersi da uno studio fatto da Ipsos e Stage Up, il portale Transfermark.it ha deciso di stilare la classifica delle formazioni della scorsa Serie A ad avere un maggior numero di tifosi. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al sesto posto con circa 701mila tifosi. Poco più di 50mila in più della Lazio e quasi 120mila in più del Cagliari. Prima posizione ovviamente per la Juventus che è per distacco, con circa 7,9 milioni di sostenitori, la squadra più tifata d'Italia.

3,7 milioni sotto c'è l'Inter sul secondo gradino del podio mentre la medaglia di bronzo va al Milan con 3,8 milioni di sostenitori. Prima dei viola anche Napoli (3 milioni) e Roma (1,8 milioni). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: