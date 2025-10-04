Botta e risposta tra Atalanta e Como: finisce 1-1

Botta e risposta tra Atalanta e Como: finisce 1-1
Ieri alle 22:44
L'Atalanta non va oltre l'1-1 in casa con il Como che riesce a rimontare. Al 6' Samardzic sembrava aver messo la gara in discesa per la squadra di Juric ma al 19' Perrore ha ristabilito la parità. Poi la partita non ha regalato altre emozioni e le due squadre si sono spartite la posta in palio.