Asmaa Gacem (presidente Prato): "Tifo Fiorentina. Prestiti? Peccato non ci abbia dato giocatori"

La presidente del Prato Asmaa Gacem ha rilasciato un'intervista ai taccuini del quotidiano La Nazione in cui si è raccontata a 360 gradi dalla sua vita, alle sue attività fino alla sua passione per il calcio e per la Fiorentina: "A Firenze mi ha portata mio marito. Sono appassionata di calcio da quando ero piccola. I miei genitori non mi lasciavano guardare le partite, avevano paura che diventassi un maschiaccio. Io però le seguivo lo stesso, di nascosto. A Firenze poi mi sono innamorata subito della Fiorentina che ha la maglia del mio colore preferito".

Con Commisso ha mai parlato?

"No, anche se siamo sponsor della Fiorentina tramite l'azienda Alpha General Contractor. Abbiamo provato a chiedere dei giocatori in prestito ma la Fiorentina ci ha chiuso le porte, mi auguro che in futuro non ci vedano come un rischio".

La rivalità tra Prato e Fiorentina non l'ha fermata. Quando può segue la Fiorentina anche in trasferta?

"La precedenza va al Prato. Ma una cosa non esclude l'altra. Alcuni mi sconsigliavano l'operazione conoscendo la mia fede viola ma il mio istinto mi diceva di andare avanti".