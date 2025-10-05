Serie A, il programma della domenica: alle 12:30 Udinese-Cagliari. In serata Juventus-Milan
Ultimo giorno di Serie A prima della seconda pausa nazionali della stagione. Una domenica che si apre alle 12:30 con la sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e Cagliari. Alle 15:00 spazio a due partite: al Dall'Ara scenderanno in campo Bologna e Pisa, mentre al Franchi la Fiorentina ospiterà la Roma di Gasperini.
Alle 18:00 sarà il turno dei campioni d'Italia del Napoli che sfideranno il Genoa al Maradona. In serata poi, a chiudere il turno di campionato, arriverà il big match della sesta giornata: Juventus-Milan. Una domenica di Serie A che vede impegnate tutte e tre le formazioni al momento in vetta al campionato: Milan, Napoli e Roma.
