Under20, Italia battuta 1-0 dall'Argentina nella notte ma agli ottavi di finale

vedi letture

Nella notte l'Italia di Carmine Nunziata ha perso 1-0 contro l'Argentina, rete di Gorosito, l'ultima partita della fase a gironi del mondiale under20. Nonostante la sconfitta contro i sudamericani gli azzurri hanno comunque passato il turno posizionandosi secondi nel girone D con 4 punti alle spalle dell'Albiceleste. Prima di affrontare l'Argentina infatti l'Italia avevano battuto l'Australia nella gara inaugurale e pareggiato con Cuba. Negli ottavi di finale gli azzurri affronteranno la vicnente del girone che, in attesa della sfide di oggi, dovrebbero essere gli Stati Uniti.

Agli americani basterà fare un punto contro il Sudafrica per essere aritmeticamente primi nel girone. Per gli azzurri il primo match ad eliminazione diretta è in programma giovedì 9 ottobre.