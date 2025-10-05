FirenzeViola Oggi Fiorentina-Roma: Fazzini e Gudmundsson dietro a Kean, torna anche Nicolussi Caviglia

vedi letture

Torna il campionato, dopo la vittoria di Conference, con il Franchi delle grandi occasioni per la gara con la capolista Roma (ore 15). I tre punti contro il Sigma potrebbero essere stati curativi e aver dato una svolta alla stagione in generale anche se i due marcatori del 2-0 europeo (Piccoli e Ndour) potrebbero non essere in campo.

Stefano Pioli potrebbe infatti affidarsi, come a Pisa, a Gudmundsson e Fazzini dietro al solo Kean, con Piccoli e Ndour appunto in panchina. In realtà si tratta di un 3-5-2 che in pratica diventa un 3-4-2-1 (speculare con quello della Roma) con la posizione ibrida di Fazzini che da centrocampo in linea con Mandragora e Nicolussi Caviglia (che sostituisce Fagioli) si alza e si accentra ad aiutare i due attaccanti. Come noto Sohm è infortunato e non è neanche convocato. Sulle fasce Dodo e Gosens a completare il reparto. Pablo Marì si è guadagnato una maglia da titolare e resterà a guidare la difesa con Pongracic e Ranieri.

Nella Roma Dovbyk sembra favorito su Ferguson mentre sulla fascia Angelino non è convocato per febbre e sarà sostituito da Tsimikas. Recuperato Dybala ma dovrebbe partire dalla panchina. Ecco le probabili formazioni della gara

Fiorentina (3-5-2/3-4-2-1): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 6 Ranieri; 2 Dodo, 8 Mandragora, 14 Nicolussi C., 22 Fazzini, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean. Allenatore: Pioli

A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 29 Fortini, 65 Parisi, 15 Comuzzo, 26 Viti, 44 Fagioli, 11 Sabiri, 27 Ndour, 24 Richardson, 91 Piccoli, 9 Dzeko.

Roma (3-4-2-1): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 N’Dicka; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Kone, 12 Tsimikas; 18 Soulé, 92 El Shaarawy; 9 Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: 95 Gollini, 32 Vasquez, 87 Ghilardi, 24 Ziolkowski, 23 Hermoso, 2 Rensch, 61 Pisilli, 8 El Aynaoui, 35 Baldanzi, 7 Pellegrini, 21 Dybala, 11 Ferguson.