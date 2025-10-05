Pioli-Gasperini atto 28, ormai un classico del nostro calcio: il passato però non conta

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si concentra sulla sfida nella sfida tra i due tecnici, Pioli e Gasperini. Un duello ormai diventato un classico del calcio italiano arrivato al suo 28° atto. In totale il tecnico parmense è in vantaggio negli scontri diretti con 11 vittorie, mentre Gasperini ha battuto il collega in 9 occasioni. Oggi pomeriggio al Franchi però il passato non conterà, conterà solo il presente. Un presente fatto di una Roma in vetta alla classifica che con una buona solidità (è la miglior difesa del campionato) sta riuscendo a mascherare alcune difficoltà nella costruzione del gioco e nella finalizzazione.

Difficoltà che si sono palesate tutte giovedì sera in Europa League contro il Lille. Europa che invece è una boccata di ossigeno per la Fiorentina. I viola sono tornati al successo dopo oltre un mese, sicuramente una buona cosa per il morale di Ranieri e compagni, ma che in campionato devono ancora ottenere i tre punti. Pioli attende con ansia la partita svolta stagione e una vittoria al Franchi contro una big come la Roma potrebbe essere l'occasione giusta.