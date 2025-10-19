Serie A, alle 12:30 Como-Juventus: le formazioni ufficiali del match
La domenica di Serie A si apre alle 12:30 con la sfida del Sinigaglia tra Como e Juventus. I lariani, reduci da due pareggi consecutivi per 1-1 contro Cremonese e Atalanta, in caso di successo raggiungerebbero proprio i bianconeri a quota 12 punti. Dall'altra parte la Juventus ha bisogno di tornare a vincere dopo 5 pareggi consecutivi tra campionato e Champions League. Addirittura la formazione di Tudor non ottiene i tre punti dal successo 4-3 sull'Inter del 13 settembre. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Caqueret; Morata. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Douvikas, Kuhn, Baturina, Posch, Diego Carlos, Diao, Bonsignori, Van der Brempt, Cerri. Allenatore: Dani Guindos (Fabregas squalificato un turno)
Juventus (4-3-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao,Yildiz; David. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario. Allenatore: Tudor.
