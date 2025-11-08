Serie A, a Como e Lecce due sfide all'insegna dello 0-0
FirenzeViola.it
I primi due incontri di questo sabato di serie A si sono conclusi senza gol, infatti sia Como-Cagliari che Lecce-Verona hanno pareggiato per 0-0.
Il Cagliari rallenta la corsa del Como, con la gara conclusa sullo 0-0. Al 20' proprio gli ospiti erano andati in vantaggio per un autogol di Alex Valle poi annullato dal Var mentre Morata ha fallito un'occasione al 54', tra le poche emozioni della gara.
Non si fanno male neanche Lecce e Verona. I giallorossi, reduci da un'inaspettata vittoria al Franchi, si sono però visti negare un possibile rigore su Camarda che l'arbitro ha voluto rivedere anche al Var restando sulla sua decisione.
