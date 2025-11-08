Italia U21, il ct Baldini chiama anche Zeroli

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Il giocatore del Monza Kevin Zeroli si aggregherà al gruppo della Under 21 in vista della doppia trasferta degli azzurrini in Polonia e Montenegro, per le qualificazioni all'Europeo 2027. Zeroli era convocato con l'Under 20 per le amichevoli con Portogallo e Germania ma è stato chiamato dal tecnico della U21, Silvio Baldini. (ANSA).

Della Fiorentina sono tre i giocatori già convocati ieri da Baldini, ossia Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Cher Ndour.