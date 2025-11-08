Gran Galà del calcio lunedì ad Arezzo, diversi viola tra i premiati

Parla anche viola la XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in programma lunedì 10 novembre ad Arezzo. Nell'elenco dei tanti premiati della stagione 2024-25 infatti compaiono anche anche Rolando Mandragora come miglior centrocampista, Pietro Comuzzo per il miglior gol (in particolare si tratta di quello di tacco contro l’Udinese), Raffaele Palladino come miglior giovane allenatore, Moise Kean nella top11 ed Edoardo Bove a cui è dedicato un premio speciale. Ovviamente Comuzzo e Kean dovrebbero essere assenti giustificati essendo convocati in Nazionale (Under21 per il difensore, nella maggiore il centravanti) così come Retegui e molti altri dei premiati.

Miglior portiere: Marco Carnesecchi

Miglior difensore: Alessandro Bastoni

Miglior centrocampista: Rolando Mandragora

Miglior attaccante: Mateo Retegui

Miglior calciatore: Stocc McTominay

Miglior giovane calciatore: Nico Paz

Miglior gol: Pietro Comuzzo e Ylber Ramadani

Miglior procuratore: Beppe Riso

Miglior allenatore: Antonio Conte

Miglior giovane allenatore: Cesc Fabregas e Raffaele Palladino

Miglior responsabile settore giovanile: Massimo Tarantino

Miglior responsabile area scouting: Dario Rossi

Miglior club: Napoli

Miglior presidente: Aurelio De Laurentiis

Miglior direttore sportivo: Tony D’Amico

Miglior giovane direttore sportivo: Giovanni Manna

Miglior team manager: Alberto Marangon

Miglior addetto stampa: Luigi Crippa

Miglior responsabile comunicazione: Andrea Anselmi

Premio gestione social: AS Roma

Miglior arbitro CAN: Daniele Doveri

Miglior arbitro VAR: Aleandro Di Paolo

Miglior esordiente: Ange Yoan Bonny

Miglior calciatore rivelazione: Tommaso Baldanzi

Miglior giovane talento: Alieu Njie

Premio club per aver giocato con più italiani: Monza

Premio speciale: Edoardo Bove

Premio alla carriera: Alessandro Florenzi e Claudio Ranieri

Questa invece la Top 11 di Serie A:

Miglior portiere: Mile Svilar;

Miglior terzino destro: Giovanni Di Lorenzo;

Miglior terzino sinistro: Federico Dimarco

Miglior difensore centrale: Evan Ndicka;

Miglior difensore centrale: Francesco Acerbi;

Miglior centrocampista laterale destro: Riccardo Orsolini;

Miglior centrocampista laterale sinistro: Kenan Yildiz;

Miglior centrocampista centrale: Samuele Ricci;

Miglior centrocampista centrale: Dos Antos Ederson;

Miglior attaccante top undici: Marcus Thuram e Moise Kean;

Miglior attaccante top 11: Ademola Lookman.

Miglior mister top 11: Christian Chivu.