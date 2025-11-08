Gran Galà del calcio lunedì ad Arezzo, diversi viola tra i premiati
Parla anche viola la XIV edizione del Gran Galà del Calcio – Rever, in programma lunedì 10 novembre ad Arezzo. Nell'elenco dei tanti premiati della stagione 2024-25 infatti compaiono anche anche Rolando Mandragora come miglior centrocampista, Pietro Comuzzo per il miglior gol (in particolare si tratta di quello di tacco contro l’Udinese), Raffaele Palladino come miglior giovane allenatore, Moise Kean nella top11 ed Edoardo Bove a cui è dedicato un premio speciale. Ovviamente Comuzzo e Kean dovrebbero essere assenti giustificati essendo convocati in Nazionale (Under21 per il difensore, nella maggiore il centravanti) così come Retegui e molti altri dei premiati.
Miglior portiere: Marco Carnesecchi
Miglior difensore: Alessandro Bastoni
Miglior centrocampista: Rolando Mandragora
Miglior attaccante: Mateo Retegui
Miglior calciatore: Stocc McTominay
Miglior giovane calciatore: Nico Paz
Miglior gol: Pietro Comuzzo e Ylber Ramadani
Miglior procuratore: Beppe Riso
Miglior allenatore: Antonio Conte
Miglior giovane allenatore: Cesc Fabregas e Raffaele Palladino
Miglior responsabile settore giovanile: Massimo Tarantino
Miglior responsabile area scouting: Dario Rossi
Miglior club: Napoli
Miglior presidente: Aurelio De Laurentiis
Miglior direttore sportivo: Tony D’Amico
Miglior giovane direttore sportivo: Giovanni Manna
Miglior team manager: Alberto Marangon
Miglior addetto stampa: Luigi Crippa
Miglior responsabile comunicazione: Andrea Anselmi
Premio gestione social: AS Roma
Miglior arbitro CAN: Daniele Doveri
Miglior arbitro VAR: Aleandro Di Paolo
Miglior esordiente: Ange Yoan Bonny
Miglior calciatore rivelazione: Tommaso Baldanzi
Miglior giovane talento: Alieu Njie
Premio club per aver giocato con più italiani: Monza
Premio speciale: Edoardo Bove
Premio alla carriera: Alessandro Florenzi e Claudio Ranieri
Questa invece la Top 11 di Serie A:
Miglior portiere: Mile Svilar;
Miglior terzino destro: Giovanni Di Lorenzo;
Miglior terzino sinistro: Federico Dimarco
Miglior difensore centrale: Evan Ndicka;
Miglior difensore centrale: Francesco Acerbi;
Miglior centrocampista laterale destro: Riccardo Orsolini;
Miglior centrocampista laterale sinistro: Kenan Yildiz;
Miglior centrocampista centrale: Samuele Ricci;
Miglior centrocampista centrale: Dos Antos Ederson;
Miglior attaccante top undici: Marcus Thuram e Moise Kean;
Miglior attaccante top 11: Ademola Lookman.
Miglior mister top 11: Christian Chivu.
