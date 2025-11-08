Alle 18 il derby della Mole Juventus-Torino: le formazioni ufficiali, è Vlahovic contro Simeone

Alle 18 fischio d'inizio per il derby della Mole, Juventus-Torino che vedrà sfidarsi i due centravanti ex viola, Vlahovic da una parte e Simeone nelle fila granata. Ecco infatti le formazioni ufficiali dell'attesa sfida:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic
Allenatore: Spalletti
Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone
Allenatore: Baroni (in panchina Colucci)