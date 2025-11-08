Juric su caso Lookman: "Ragazzo particolare, con lui si va avanti e ci passi sopra"

(ANSA) - BERGAMO, 08 NOV - "Lookman? Cose che succedono. Ci parli e ti confronti, ti apri e il rapporto diventa migliore di prima". Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della partita contro il Sassuolo, è tornato sulla discussione animata col suo attaccante a Marsiglia al momento della sostituzione non gradita con Yunus Musah.

Caso chiuso, per il tecnico croato: "Con Marco Carnesecchi mi sono avvicinato umanamente, lo sento molto più vicino di prima", aggiunge Juric, riferendosi a quell'appello alla squadra 'alzi la mano chi è stanco' nel dopogara di Cremona da parte del suo portiere che non aveva incontrato la sua approvazione L'episodio di Champions League di mercoledì, per ammissione dello stesso tecnico, è un po' più complicato: "Ademola è un ragazzo particolare. Con lui si va avanti e si passa sopra". (ANSA).