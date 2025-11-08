Sarri alla sua Lazio: "Inter più forte, per grande prova servono 25 folli"

vedi letture

Domani la Lazio affronterà l'Inter, una sfida impari secondo il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri che toglie i suoi da qualsiasi corsa e per questo chiede ai suoi una grande prova contro i più forti nerazzurri, da 'folli'. Ecco le sue parole nello specifico: "Questa Lazio non può arrivare da nessuna parte quest'anno, non carichiamo di aspettative e responsabilità questa squadra. Non possiamo giocare alla pari con l'Inter in questo momento, ma non significa che andremo lì a non giocare.

Andiamo lì per fare risultato, giochiamo contro una squadra di nome importante e dovremo essere umili. È chiaro che sono più forti, ma a queste qualità mentali va aggiunta la convinzione, ma non quella di facciata che si fa con i giornalisti, quella non conta un cazzo. Servono 25 folli disposti a morire per ottenere un risultato, con queste qualità si potrà fare una grande prova".