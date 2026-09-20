Dragusin: "Pubblico impressionante, li ringrazio. Commisso un esempio"

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Radu Dragusin parla così ai canali ufficiali del club: "Partita bellissima e intensa. Alla fine il pareggio può essere il risultato giusto anche se noi volevamo vincere. Siamo sulla strada giusta, piano piano stiamo diventando sempre più squadra anche se dobbiamo ancora migliorare".

Nel secondo tempo volevate ribaltarla.

"Siamo stati bravi a restare in partita anche se eravamo andati sotto. Abbiamo fatto gol con Alex e poi abbiamo gestito bene la partita, è stata una buona prestazione".

Il pubblico di Firenze la sta apprezzando.

"Io voglio incidere e aiutare la squadra. Sono contento della prestazione di tutti e dobbiamo continuare così, a lavorare con energia ed entusiasmo. In queste tre settimane chi resterà a Firenze lavorerà tanto".

Come ha visto il pubblico del Franchi?

"Oggi il pubblico è stato impressionante, ci sono stati vicini dal primo all'ultimo minuto. Hanno sofferto nel primo periodo ma ci sono sempre stati vicini. Li voglio così sempre. Noi dentro al campo, loro fuori possiamo fare una bella stagione".

Il presidente Commisso?

"È stato veramente presente in questo lungo periodo, veniva sempre al centro sportivo e anche agli allenamenti. Ci ha dato un grande esempio, è stato sempre con noi dandoci entusiasmo".