SERGINHO, Vlahovic segnava più in viola ma è riferimento

L'ex Milan, Serginho, ha parlato della sfida tra rossoneri e Juventus ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Conosco bene Thiago Motta, ci siamo affrontati tante volte in campo. Fare l’allenatore alla Juve e al Bologna è una cosa diversa, perché a Bologna non hai quella responsabilità di vincere a ogni costo che respiri tutti i giorni alla Juve. Ciò premesso, Thiago ha tutte le qualità e le capacità per far bene. Anche a lui, come a Fonseca, va dato tempo di lavorare. Spero che si tolga delle soddisfazioni dalla settimana prossima (ride, ndr)".

Quanto peserà l'assenza di Vlahovic?

"Non sta segnando come alla Fiorentina, ma è un punto di riferimento per la Juve. Meglio non trovarselo contro".