Il Ct del Ghana su Lamptey: "Prego che torni il prima possibile"
Il Ghana si prepara ad affrontare le prossime due partite di qualificazione al Mondiale 2026, rispettivamente contro Repubblica Centroafricana e Comore. Molte però saranno le assenze a cui la squadra dovrà sopperire tra cui quella del terzino della Fiorentina, Tariq Lamptey.
Queste le parole in conferenza stampa del tecnico ghanese, Nana Otto Addo, a proposito della delicata situazione: "Mi dispiace davvero per Williams spero che guarisca presto, ma non è l'unico. C'è anche Tariq Lamptey, e abbiamo infortuni di lunga durata come quelli di Abdul ed Ernest Nuamah, e prego solo che tornino tutti prima possibile”.
Pochi giorni fa lo stesso commissario tecnico aveva fatto visita a Tariq Lamptey presso il Viola Park per mostrargli il proprio sostegno a seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata nel match casalingo contro il Como.
