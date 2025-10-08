De Siervo: "Da un punto di vista industriale è giusto che la Serie A resti a 20 squadre"

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, prima del via all'Assemblea della Serie A organizzata a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente. Queste alcune delle sue parole riportate da TuttoMercatoWeb.com:

Una Serie A a 18 squadre è un'ipotesi tramontata? "È un tema ricorrente, specie con il nuovo formato delle competizioni internazionali, comprese quelle delle Nazionali. Dal punto di vista industriale noi, LaLiga e Premier League siamo convinti che sia giusto rimanere con un format a 20 squadre. Nel momento in cui si decidesse di calare a 18, si perderebbero circa il 20% degli eventi sportivi, comprimendo il valore dell'intero sistema in pochi rappresentanti".

Le parole di Rabiot sul Milan-Como che verrà giocata a Perth?: "Ha ragione, ma si scorda che come tutti i giocatori è pagato milioni di euro per svolgere un'attività: ovvero quella di giocare a calcio. E come tale dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna, assecondando il volere del proprio datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all'estero. La salute dei giocatori è un tema centrale, ma questo è un qualcosa non impossibile, anche perché è un fatto eccezionale".