Il Napoli aveva messo gli occhi su Neymar. L'arrivo di De Bruyne ha cambiato tutto.

Per mesi il Napoli aveva messo Neymar nella propria lista degli obbiettivi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, svelando che l'idea, nata nel mese di Gennaio, sarebbe rimasta nella testa dei dirigenti fino a Maggio, per poi spegnersi definitivamente nella prima riunione riguardante la programmazione della stagione successiva del club partenopeo. Se in quei mesi il brasiliano veniva considerata un'ipotesi, Kevin De Bruyne, invece, non era ancora nemmeno entrato nei desideri del Napoli.

Ecco perché, una volta acquistato il giocatore belga, l'opzione riguardante il fantasista brasiliano sia sfumata definitivamente.

Nonostante i problemi fisici che ha avuto e che continua ad avere, data la fase della carriera che sta vivendo, Neymar rimane comunque un campione e ciò che ha fatto in carriera non può essere dimenticato. Per questo sarebbe stato interessante vedere in Serie A un giocatore del genere, dato che, nonostante il fisico non sia quello di De Bruyne o Modric, è giusto affermare che il 33enne brasiliano abbia ancora tanto da dare, potendo giocare, in teoria, ancora per almeno 3-4 anni.