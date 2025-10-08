Come stanno Fazzini e Dodo: fisioterapia per il brasiliano, riposo per l'ex Empoli, il punto
Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni di Dodo e Fazzini, usciti malconci dall'ultima sfida contro la Roma. Il terzino brasiliano, interessato da un fastidio al ginocchio, ha iniziato la settimana sottoponendosi ad alcune sessioni di fisioterapia, mentre l’ex Empoli, che domenica aveva subito una distorsione, è rimasto a riposo. Si respira ottimismo in entrambi i casi, tanto più che ieri non è stato previsto alcun allenamento specifico né per l’uno né per l’altro.
Pioli sfrutterà i prossimi giorni anche per recuperare completamente i giocatori acciaccati. In attesa di riavere a disposizione pure coloro che hanno onorato gli impegni con la propria rappresentativa.
La situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milioni
