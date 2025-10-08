Arrivata la squalifica del giudice sportivo per un tesserato della Fiorentina

Oggi alle 14:24News
di Redazione FV
fonte legaseriea.it

Sono uscite le sentenze del giudice sportivo dopo la sesta giornata di Serie A andata in scena lo scorso weekend. Tra i tesserati squalificati c'è anche Ottaviani Simone della Fiorentina, squalificato "per avere, al 36° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa all'operato arbitrale".