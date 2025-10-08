Milan-Fiorentina, il piano anti-Modric di Pioli: Nicolussi Caviglia vertice basso e Fagioli mezzala
FirenzeViola.it
In vista della gara con il Milan tra una decina di giorni, Stefano Pioli sta studiando un piano anti Modric, si legge su La Gazzetta dello Sport. Una soluzione può essere Nicolussi Caviglia (ora con la Nazionale), su Modric, in un vero lavoro da vertice basso. Un po' come ha il Napoli al Franchi con Lobotka su Fagioli. E se Pioli volesse rispolverare l'ex Juventus a San Siro potrebbe essere più libero come mezzala, con Nicolussi "sacrificato su Modric".
Pioli può lavorare fin da subito con Fagioli, così come con Fazzini e Mandragora. L'altra questione sarà bloccare Pulisic e la scelta ricadrà su Marì o Pongracic he sembra più abituato a compiti di questo tipo.
La situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milioni
La situazione è preoccupante, e non poco. La Fiorentina è prigioniera del suo stesso sistema di gioco e cambiare sarà impossibile. Non pensare a neanche un esterno d'attacco è stato un errore enorme. E adesso Pioli dimostri di valere 9 milioni
Fiorentina, dieci uomini in fuga: Pioli alle prese con la "sosta spezzata" delle Nazionali
La Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti
Viola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
