Milan-Fiorentina, il piano anti-Modric di Pioli: Nicolussi Caviglia vertice basso e Fagioli mezzala

Milan-Fiorentina, il piano anti-Modric di Pioli: Nicolussi Caviglia vertice basso e Fagioli mezzalaFirenzeViola.it
In vista della gara con il Milan tra una decina di giorni, Stefano Pioli sta studiando un piano anti Modric, si legge su La Gazzetta dello Sport. Una soluzione può essere Nicolussi Caviglia (ora con la Nazionale), su Modric, in un vero lavoro da vertice basso. Un po' come ha il Napoli al Franchi con Lobotka su Fagioli. E se Pioli volesse rispolverare l'ex Juventus a San Siro potrebbe essere più libero come mezzala, con Nicolussi "sacrificato su Modric".

Pioli può lavorare fin da subito con Fagioli, così come con Fazzini e Mandragora. L'altra questione sarà bloccare Pulisic e la scelta ricadrà su Marì o Pongracic he sembra più abituato a compiti di questo tipo.