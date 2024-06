SELLA, Retegui attaccante ottimo per i viola e per Palladino

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato così in merito all'attaccante del Genoa Mateo Retegui: "Parliamo di una classica vera punta. Mi piace molto l'attaccante dei rossoblù soprattutto per come si muove in area di rigore. In questo primo anno in Italia ha avuto qualche problema fisico che non lo ha aiutato. Fossi la Fiorentina punterei su di lui perché potrebbe far bene in viola con Palladino".