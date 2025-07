Ecco cosa finanziano i 55 milioni pubblici che liberano le risorse per la riqualificazione del Franchi

E' di oggi la notizia che il Governo ha approvato il finanziamento di 55 milioni al Comune di Firenze, che permetterà così di liberare i soldi mancanti per la riqualificazione dello stadio Franchi, come spiegato dalla sindaca Sara Funaro. A cosa serviranno i 55 milioni finanziati lo spiega il Comune stesso in una nota:

Il Piano Urbano Integrato, denominato ‘Firenze - Città dei Giovani’, si sviluppa sull’intero territorio del Comune di Firenze e prevede un insieme di interventi diffusi, per un valore totale di circa 55 milioni di euro, che consentiranno di contrastare le disuguaglianze di opportunità che coinvolgono diversi target sociali, in particolare i giovani. La realizzazione degli interventi previsti dal piano, in altre parole, aiuterà nella gestione delle fasce più giovani della popolazione rafforzandone il legame con il territorio e cercando di combattere l’isolamento sociale e l’esclusione. In altre parole, si vuole aiutare il territorio comunale a migliorare la propria capacità di gestione dei giovani, rafforzandone il legame con il territorio e cercando di combattere l’isolamento sociale e l’esclusione.

Gli interventi finanziati sono inclusi in quattro linee operative.

La prima riguarda scuole e spazi per l’accoglienza studentesca sicuri e rigenerati, la seconda 'inclusione, sport e giovani' per dotare Firenze di spazi sportivi riqualificati diffusi sul territorio urbano. La terza linea riguarda la 'mobilità sostenibile e sicura'. L'ultima linea operativa è quella dedicata agli 'spazi verdi riqualificati'.

In particolare sono previsti finanziamenti mirati su interventi di edilizia scolastica già avviati e non totalmente finanziati come ad esempio scuola Ghiberti; ⁠finanziamenti per adeguamento statico e miglioramento sismico edifici scolastici; ⁠finanziamenti per i due studentati (già in parte finanziati) nell'ex caserma Lupi di Toscana e nel parco di San Salvi; il finanziamento per messa a norma impianti sportivi; ⁠finanziamenti per la riqualificazione delle aree verdi (la disponibilità di aree verdi, unite al tempo trascorso nel verde, offrono numerosi benefici per lo sviluppo mentale, fisico e sociale dei giovani e ne stimolano la crescita, rendendoli cittadini più responsabili e consapevoli del valo4re della natura. Inoltre, spazi verdi accessibili a tutti servono anche a ridurre le disuguaglianze relative allo stato di salute che colpiscono i bambini provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati) e per la riqualificazione piste ciclabili (percorsi chiari e razionali, ben segnalati, in continuità e, soprattutto, in sicurezza).