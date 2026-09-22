Sebastiano Esposito si presenta a Coverciano: "Se Pio sbaglia un gol lo prendo in giro"

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Sebastiano Esposito ha conquistato la prima convocazione assoluta in Nazionale Italiana e ha rilasciato un'intervista a Vivo Azzurro TV per parlare di sé, della sua famiglia, del rapporto con i fratelli Pio e Salvatore, oltre che degli impegni di Nations League imminenti: "Cosa ci ha detto Mancini? Di godercela. In generale venire in Nazionale è strepitoso e a volte fatichi a godertela per le emozioni che provi. Farlo con tuo fratello è ancora più bello, ci ha dato suggerimenti di campo per rendere meglio". Esordire in casa (all'Olimpico) contro il Belgio: "Sicuramente aiuta, per come viviamo il calcio in Italia. Sarà un’emozione ancora più bella, ma a prescindere da casa o fuori ci teniamo a fare benissimo e cercheremo di portare a casa punti.

Il cammino in Under21 è stato fondamentale e bellissimo. Per capire ancora di più l'importanza della nazionale, non che ce ne fosse bisogno, però entrare nel giro e iniziare a fare competizione. Io ho fatto un Europeo Under 17 e ho perso una finale: qui da piccolo ti insegnano gli onori e gli oneri della Nazionale. Capirlo da piccoli ti porta avanti, verso la vita e lo stemma che stai indossando. Emozione sicuramente diversa, anche se di tornei con l'Inter ne abbiamo fatti entrambi (si riferisce al fratello Pio) e siamo stati fortunati sotto questo aspetto. Rappresentare la tua Nazione però è tutt'altra cosa".

Il fratello minore Pio e un aneddoto curioso: "Da piccolo lo mettevamo sempre in porta: era basso, facevamo un po' di nonnismo io e Salvatore. L'avevamo quasi convinto a fare il portiere. Menomale che non è successo".

Il legame con le origini: "Per noi è un orgoglio venire da Castellammare. Abbiamo visto e girato tante città belle, soprattutto io, anche all'estero. Ma rimane la città più bella del mondo, alla quale siamo più legati. Ogni volta che possiamo tornare, lo facciamo. E aiutiamo le persone di lì. Siamo fortunati. Grazie alla nostra famiglia, brava a costruire e a rendere più forte tra noi. Non ci sono mai stati litigi, però siamo sempre stati molto legati tra di noi. Un legame costruito sulla base dell'amore. Ma quando Pio sbaglia un gol lo prendiamo in giro. E capita spesso (ride, ndr)".

E sulle sensazioni verso i quattro impegni di Nations League: "L'emozione è tanta, non vediamo l'ora di arrivare a venerdì. Vogliamo affrontare questa emozione e abbiamo la fortuna di avere entrambi un pizzico di incoscienza".