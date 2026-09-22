Fiorentina-Napoli costa caro anche alla società: multa da 11mila euro per cori e ritardi

vedi letture

Fiorentina-Napoli produce strascichi e soprattutto multe per i viola. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto alla Fiorentina due sanzioni per un totale di 11mila euro. La prima, da 6mila euro, è stata comminata alla società viola a titolo di responsabilità oggettiva per aver «ingiustificatamente provocato il ritardo di circa cinque minuti dell'inizio del secondo tempo».

Altri 5mila euro di ammenda sono invece arrivati per i comportamenti di alcuni sostenitori viola che, nel corso della gara, hanno rivolto «cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria». Per la Fiorentina, dunque, una doppia sanzione disciplinare per un totale di 11mila euro, che sommate alle due multe comminate a tesserati gigliati (il capitano David De Gea punito con un'ammenda da 1.500 euro, e il Ds Fabio Paratici, per lui sanzione da 5mila euro) portano la somma totale di squadra a 17.500 euro.