Neto pronto a tornare alla Juventus? L'ex viola in pole per sostituire Grabara
L’infortunio di Grabara spinge la Juventus a cercare un vice di Guglielmo Vicario e tra i nomi valutati dalla dirigenza c’è Norberto Neto, che potrebbe così tornare a Torino a undici anni dal suo primo arrivo. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.
Nel 2015 il brasiliano arrivò a parametro zero dalla Fiorentina con l’obiettivo di fare da vice a Gianluigi Buffon e, in prospettiva, raccoglierne l’eredità. Il progetto però non si concretizzò: in due stagioni Neto trovò poco spazio in campionato, pur giocando da titolare in Coppa Italia e conquistando due trofei. Nel 2017, desideroso di maggiore continuità, fu ceduto al Valencia per 6 milioni di euro più bonus. Ora, a distanza di anni, la Juventus potrebbe puntare nuovamente su di lui, questa volta con un ruolo ben definito fin dall’inizio.
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