Scontri tra tifosi a Pisa prima della sfida contro l'Hellas Verona

Alta tensione e forti scontri sono andati in scena tra le tifoserie di Pisa e e Hellas Verona prima della partita che si terrà alle ore 15:00 all'Arena Garibaldi. Secondo quanto riportato da Pisatoday.it la guerriglia sarebbe andata in scena tra le 11 e le 11.30. Botte e lancio di oggetti. Lunghi minuti di faccia a faccia, interrotti solo in seguito dall'arrivo dei reparti della Polizia.

Una prima ricostruzione parla dell'arrivo di circa 150-200 ultras del Verona in città, che in qualche modo avrebbero evitato i cordoni di controllo. Sono state fatte esplodere bombe carta e c'è stata l'esplosione della violenza in via Piave. Dalla Questura si apprende che nessun appartenente alle forze dell'ordine è stato ferito. Si contano invece due contusi fra le fila dei veronesi. Per il resto, alle ore 14.30 circa, risultano regolari i servizi d'ordine.