SCARAFONI, DV9 rimarrebbe, problema è l'agente

A intervenire ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Lorenzo Scarafoni.

Un ricordo di Hugo Maradona: "Purtroppo mi è arrivata questa brutta notizia. Mi rattrista molto perché era un bravissimo ragazzo, che sentiva il peso del nome del fratello e tutto fu in salita per lui. Per me era un discreto giocatore che, se paragonato a Diego, era come noi. Era una bella persona".

Napoli, la Asl mette a rischio la partita con la Juventus: "Difficile dare giudizi. In precedenza sono state dette tante cose, poi smentite dai fatti. Prima di prendere decisioni, si dovrebbe pensare di più".

Vlahovic sbaglia ad andare via dalla Fiorentina? "Sia lui che Insigne credo siano gestiti male. Non hanno la personalità che avevamo ai miei tempi. Credo che i problemi li creino i procuratori, perché i due forse vorrebbero rimanere".