A 10 anni dal miracolo di Ranieri, il Leicester retrocede in terza divisione
(ANSA) - ROMA, 22 APR - Dieci anni fa una delle imprese più incredibili nella storia dello sport, la vittoria della Premier League con alla guida il tecnico Claudio Ranieri e ora uno dei momenti più bui. Il Leicester è retrocesso ancora, scivolando in League One, la terza serie del calcio inglese: decisivo il pareggio contro l'Hull City per 2-2, le Foxes, penultime in Championship a sette punti dal quart'ultimo posto, sono aritmeticamente retrocesse a due giornate dalla fine del torneo.
Era la stagione 2015/2016 e i tifosi di tutto il mondo si ritrovarono a tifare per quella squadra che, partita per non retrocedere, si ritrovò giornata dopo giornata a lottare in vetta con le big, finendo per batterle tutte. (ANSA).
Pubblicità
News
Il tempo di pensare al futuro è già arrivato e la domanda da farsi è solo una: quali sono le ambizioni della proprietà? Giuseppe Commisso dica a Firenze quali sono le sue intenzioni. La scelta dell'allenatore sarà solo una conseguenzadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Il tempo di pensare al futuro è già arrivato e la domanda da farsi è solo una: quali sono le ambizioni della proprietà? Giuseppe Commisso dica a Firenze quali sono le sue intenzioni. La scelta dell'allenatore sarà solo una conseguenza
2 Gudmundsson, il paradosso del miglior marcatore ma decisivo solo dal dischetto. Deludente ma ha mercato
Copertina
FirenzeViolaFiorentina di nuovo in riserva? Oltre gli infortuni, un dato preoccupa Vanoli e il suo staff
Angelo GiorgettiPunto sbarbato a Lecce e salvezza più vicina. E ora i cambiamenti: 15 operazioni in entrata e le idee di Paratici per ristrutturare il club. Potrà intervenire in ogni settore? Il nodo allenatore, un mercato difficile e lo scouting rifondato
Mario TeneraniViola chiudi la pratica salvezza. Soliti assenti, ma può toccare a Rugani. Vanoli grandi numeri, però c’è la pista estera. Serve cancellare un’annata disastrosa
Tommaso LoretoE' di nuovo il giorno della marmotta in casa viola, ma stavolta si riparte dal peggior risultato della gestione Commisso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com